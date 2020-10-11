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Когда презентация Huawei Mate 40? Huawei назвала дату

11.10.2020 178 0

До анонса Huawei Mate 40 осталось меньше двух недель

Уже в этом месяце представят Huawei Mate 40. Это одно из важных событий компании в этом году, особенно на фоне тех неприятностей, которые обрушились на нее благодаря США. Ожидается, что новое семейство станет последним в череде флагманских в современной истории Huawei и представят сразу три топовых модели: Huawei Mate 40, Mate 40 Pro и Mate 40 Pro+. А когда же точно состоится презентация?

 

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Когда презентация Huawei Mate 40? Huawei назвала дату – фото 1

 

Компания прервала молчание и череду слухов. Исполнительный директор Huawei Ричард Ю на своей странице в Weibo известил, что анонс семейства Mate 40 состоится 22 октября. По слухам, начиная с 12 октября компания начнет промо-кампанию по продвижению новинок на рынке, а их продажи в Китае стартуют 30 октября. Согласно предварительной информации, появление новинок на глобальном рынке задержится до следующего года.

 

Когда презентация Huawei Mate 40? Huawei назвала дату – фото 2

 

Ожидается, что все три смартфона серии Huawei Mate 40 получат новый флагманский чип Kirin 9000 с поддержкой 5G, созданный с применением 5-нанометровой технологии. Смартфоны предложат до 12 Гб оперативной памяти, до 512 Гб постоянной, многомодульные основные камеры, где ставку сделают на продвинутые возможности телеобъектива, а также поддержку быстрой и беспроводной зарядки. Есть вероятность, что на презентации компания расскажет о своих планах «подсадить» новинки на фирменную операционную систему HongmengOS (HarmonyOS).

 

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Источник: weibo

Huawei Mate 40 Huawei
Автор: Ирина Кошелева Дата публикации: 11.10.2020

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Когда презентация Huawei Mate 40? Huawei назвала дату