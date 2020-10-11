Когда презентация Huawei Mate 40? Huawei назвала дату

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До анонса Huawei Mate 40 осталось меньше двух недель

Уже в этом месяце представят Huawei Mate 40. Это одно из важных событий компании в этом году, особенно на фоне тех неприятностей, которые обрушились на нее благодаря США. Ожидается, что новое семейство станет последним в череде флагманских в современной истории Huawei и представят сразу три топовых модели: Huawei Mate 40, Mate 40 Pro и Mate 40 Pro+. А когда же точно состоится презентация?

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Компания прервала молчание и череду слухов. Исполнительный директор Huawei Ричард Ю на своей странице в Weibo известил, что анонс семейства Mate 40 состоится 22 октября. По слухам, начиная с 12 октября компания начнет промо-кампанию по продвижению новинок на рынке, а их продажи в Китае стартуют 30 октября. Согласно предварительной информации, появление новинок на глобальном рынке задержится до следующего года.

Ожидается, что все три смартфона серии Huawei Mate 40 получат новый флагманский чип Kirin 9000 с поддержкой 5G, созданный с применением 5-нанометровой технологии. Смартфоны предложат до 12 Гб оперативной памяти, до 512 Гб постоянной, многомодульные основные камеры, где ставку сделают на продвинутые возможности телеобъектива, а также поддержку быстрой и беспроводной зарядки. Есть вероятность, что на презентации компания расскажет о своих планах «подсадить» новинки на фирменную операционную систему HongmengOS (HarmonyOS).

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Источник: weibo