Когда выйдет Samsung Galaxy S22 Ultra? Есть ответ от авторитетного источника

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Компания запаздывает с анонсом Galaxy S22 Ultra, и он может быть шестым смартфоном на рынке с Snapdragon 8 Gen 1

Samsung Galaxy S22 Ultra. Что о нем знаем? Немало. Все же большинство характеристик известны и целый ряд параметров можно было предугадать. Другое дело, что показания сетевых источников о времени выхода новой флагманской серии Galaxy S22 расходятся. Пандемия и дефицит чипов подкинули немало проблем производителям и о прежней предсказуемости по части сроков выхода новинок не осталось и следа.

Тем не менее, есть источник, чьи предсказания не стоит игнорировать и не брать во внимание. И речь о Ice Universe, который довольно точен в своих прогнозах по части новинок Samsung. Это как Минг-Чи Куо, но в мире Samsung. И вот он сегодня совершенно определенно заявил, что Samsung Galaxy S22 Ultra представят 8 февраля.

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Информатор высказал мысль, что компания запаздывает с анонсом флагмана. На момент выхода Galaxy S22 Ultra на рынке уже будет минимум пять топовых устройств с Snapdragon 8 Gen 1. Можно уверенно утверждать, что в число пяти первых с новой платформой Qualcomm попадут Xiaomi 12, Moto Edge 30 Ultra и Realme GT 2 Pro. Может попасть в когорту пионеров OnePlus 10 и OnePlus 10 Pro. Не стоит списывать со счетов того, что свои игровые аппараты Black Shark или Nubia, а также флагман могут поторопиться представить Oppo и Vivo.

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Источник: twitter