Водонепроницаемость станет нормой в смартфонах серии Samsung Galaxy A

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Samsung Galaxy A33 получит класс защиты IP67

Защита от воды в среднем сегменте — редкое явление для рынка смартфонов. Когда-то Samsung предложила в Galaxy A5 эту фичу, но затем отказалась от нее в устройствах серии Galaxy A. Но в этом году компания вернула эту особенность в Galaxy A52 и Galaxy A72, выгодно выделив их на фоне конкурентов.

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Идея зашла, компания намерена и дальше защищать от пыли и влаги свои устройства семейства Galaxy A. Пришло сообщение, что Galaxy A33 получит класс защиты IP67 и это позволит ему без ущерба для себя пережить погружение в воду на глубину до 1 метра в течение получаса.

Известно, что Galaxy A33 будет выполнен в стиле Galaxy A53 и Galaxy A73, которые в свою очередь повторяют черты предшественников. Но в отличие от своих старших собратьев упрощение и бюджетность новинки будет прослеживаться в каплевидном вырезе под фронтальную камеру. Смартфон должен получить чипсет с поддержкой 5G и аккумулятор емкостью 5000 мАч. По слухам, представить Galaxy A33 должны в марте.

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Источник: sammobile