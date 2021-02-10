Когда Xiaomi 12 появится на глобальном рынке?

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За пределы Китая Xiaomi 12 выйдет с опозданием на два месяца

Как правило, декабрь не самый продуктивный месяц у производителей смартфонов, но в этом году китайские бренды решили нарушить размеренное развитие событий. На китайский рынок вышла флагманская линейка Xiaomi 12, лишенная ультрафлагмана, который мы получим ближе к концу февраля. На данном этапе модели официально продаются только в Поднебесной и во время анонса компания не заикнулась об их глобальном релизе.

Если верить сетевому информатору Мукул Шарме, то на глобальном рынке Xiaomi 12 появится в конце февраля или в начале марта нынешнего года. В это же время новинка появится на рынке Индии. Если сравнивать со временем глобального релиза Xiaomi Mi 11, то его преемник немного задержится. Напомним, что на мировой рынок Mi 11 вышел 8 февраля 2021 года.

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Опять же нет точной информации, все три новинки серии Xiaomi 12 выйдут за пределы Китая или нет. Предположительно, как и в прошлом году, «прошка» останется эксклюзивом для домашнего рынка. А вот Xiaomi 12 и Xiaomi 12X вполне могут появиться на глобальном рынке.

В конце февраля также ждем премьеру Xiaomi 12 Ultra в Китае, который будет претендовать на звание лучшего камерофона на рынке с многомодульной основной камерой, где могут предложить парочку перископических модулей.

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Источник: mysmartprice