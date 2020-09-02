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Представлены наушники Redmi Earphones: на минимальный бюджет

02.09.2020 365 0

Дешевые Redmi Earphones обещают стать хитом продаж

 

Xiaomi продолжает расширять портфолио устройств в категории «топ за свои деньги». Сегодня в Индии состоялся дебют доступных проводных наушников с названием Redmi Earphones с 3,5 мм разъемом. Оценили их всего в $5 и такой ценник в немалой степени обусловлен необходимостью навязать жесткую конкуренцию гарнитуре Realme Buds Classic, которая была представлена в прошлом месяце.

 

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Представлены наушники Redmi Earphones: на минимальный бюджет – фото 1

 

О наушниках Redmi Earphones известно, что изготовлены они из алюминиевого сплава, внутри них находятся 10-миллиметровые драйверы и заявлена сертификация Hi-Res Audio. Обещаны насыщенные высокие и низкие частоты. Весят они всего 13 грамм и получили беруши, которые препятствуют скоплению ушной серы, чтобы ничего не мешало пользователю наслаждаться качественным и приятным звучанием.

 

Представлены наушники Redmi Earphones: на минимальный бюджет – фото 2

 

Длина соединительного кабеля составила 1,25 метра и на нем располагается микрофон для совершения телефонных разговоров. Он же пригодится для взаимодействия с голосовым ассистентом на смартфоне. Предложили и пульт управления, позволяющий останавливать и включать проигрывание музыки, а также для приема или отклонения входящих звонков. На выбор три цвета: черный, синий и красный.

 

Представлены наушники Redmi Earphones: на минимальный бюджет – фото 3

 

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Источник: fonearena

Redmi Earphones Xiaomi
Автор: Ирина Кошелева Дата публикации: 02.09.2020

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Представлены наушники Redmi Earphones: на минимальный бюджет