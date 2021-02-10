Компактные смартфоны по-прежнему нужны: результаты опроса

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Asus Zenfone 8 — король компактов в мире Android, которому симпатизируют

На прошлой неделе Asus вернула в модельный ряд компактную модель — Zenfone 8. На выход смартфона публика отреагировала по-разному, кто-то уверен, что время маленьких гаджетов безвозвратно ушло, а кто-то считает его глотком свежего воздуха во время засилья лопатофонов. Скептики в качестве примера приводили iPhone 12 mini, который не зашел.

Журналисты издания GSMArena решили узнать настроения среди пользователей Android и организовали опрос на тему того, приобрели ли бы они Asus Zenfone 8. На момент написания материала проголосовала 4334 человека и большинство, а это 70,37% или 3050 респондентов высказали желание обзавестись компактным смартфоном. Категорично настроенных нашлось 450 человек и это всего 10,38% от всего количества проголосовавших. Обращает на себя внимание еще 428 пользователей (9,88%), которые готовы прикупить другой компактный смартфон.

Результаты народного плебисцита указывают на то, что запрос на компактные смартфоны существует и он достаточно большой. Почти 80% не прочь обзавестись мобильником с дисплеем небольшой диагональю. Учитывая огромную армию владельцев Android-смартфонов, возможно, Asus удастся то, что не получилось у Apple — вернуть популярность компактным устройствам. По зарубежным меркам ценник на Asus Zenfone 8 установили вполне адекватный и наш обзор показал, что смартфон в целом получился ладным, а с рядом компромиссных решений можно смириться.

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Источник: gsmarena