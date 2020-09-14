Конфуз с таможенниками США: они не отличают OnePlus Buds и Apple AirPods

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Таможня США изъяла партию OnePlus Buds, принял их за AirPods

Из-за того, что продукция Apple пользуется популярностью и дельцы не прочь заработать на контрафакте, таможенники США часто ловят нарушителей, которые пытаются провезти через границу реплики «яблочных» устройств. Управление таможенной и пограничной охраны США недавно с гордостью сообщило, что они проявили недюжую бдительность и с честью выполнили «свою благородную миссию по защите американского общества от всевозможных опасностей».

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Успешной они назвали операцию, которая привела к тому, что в Международном аэропорту Джона Кеннеди 31 августа была задержана крупная партия из 2000 контрафактных Apple AirPods. Продай ее злоумышленники как настоящие AirPods, они смогли бы обогатиться на сумму в $398 тысяч. И тут бы нам поздравить таможенников с тем, что они с честью несут службу и эффективно борются с контрабандой, если бы не одно обстоятельство.

Все дело в том, что работники таможни США явно плохо разбираются в технологиях. Изъятая партия «подделок» на самом деле является партией наушников OnePlus Buds. По крайней мере, те фото, которые выложили силовики наглядно демонстрируют, что именно гарнитура OnePlus была принята за контрафакт AirPods. Таможенников вовсе не смутила упаковка и другой логотип. Очень похоже, что они задержали вполне легальную партию OnePlus Buds. Как в итоге разрешится конфуз, на данный момент неизвестно.

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Источник: theverge