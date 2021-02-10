Консоль Lenovo Legion Go выйдет в комплекте с очками AR до конца года – много новых данных и рендеров

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Сайт Windows Report обнародовал много новых изображений будущей портативной игровой консоли Lenovo Legion Go. По предварительным данным, устройство представят на IFA 2023, его выход будет сопровождать целая экосистема аксессуаров, среди которых – очки альтернативной реальности.



О гарнитуре с условным названием Lenovo Legion AR известно немного. Это компактные очки – судя по рендеру, они не имеют собственной батареи и питаются от USB. Неизвестно, можно ли будет купить устройство отдельно от Legion Go.



Контроллеры консоли сочетают удобства Steam Deck и других конкурентов. Здесь есть трекпад и кнопки на тыльной стороне. Также сзади расположено колесико, как у мышки. Источники предполагают, что джойстики будут снабжены датчиком Холла.



Lenovo Legion Go оснащена 8” дисплеем, большим, чем у других портативных консолей. Судя по изображениям, его рамка достаточно узкая.

По предварительным данным, консоль будет работать на Windows 11 с помощью процессора AMD Ryzen Z1 – подобного тому, что установлен в Asus ROG Ally. Рендеры демонстрируют устройство системы охлаждения Legion Go. Через отверстия в задней крышке воздух засасывается вентилятором и выбрасывается через верхнюю грань.



В нижней части Legion Go, вероятно, расположен аккумулятор. Там достаточно много места для большой батареи, которая могла бы обеспечить неплохое время автономной работы. Ожидается, что Lenovo Legion Go станет доступной в четвертом квартале этого года.