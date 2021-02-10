Почти треть рынка смартфонов России контролирует Xiaomi, но активнее всего рос ее конкурент

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Xiaomi сумела отхватить 32% рынка России, а Realme здорово поднажала и активно наращивает свою аудиторию

Аналитики компании Canalys опубликовали свежую статистику российского рынка смартфонов за первый квартал нынешнего года. Эксперты пришли к выводу, что лидером стала компания Xiaomi, которая активно наращивала темпы продаж своих устройств, начиная с прошлого года.

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По итогам анализа российского рынка мобильных устройств, аналитики пришли к выводу, что почти каждый третий смартфон, приобретенный в I квартале 2021 года, обладал шильдиком Xiaomi. Компания контролировала 32% рынка смартфонов РФ и темпы роста составили 125%. Еще год назад доля Xiaomi на рынке России составляла 24%.

На второй строчке оказалась Samsung, на которую пришлось 27% доли рынка, и она добавила на 41% в годовом исчислении. Как ни удивительно, но в России все еще тепло относятся к бывшей дочке Huawei — Honor. Ее доля на рынке России за первые три месяца нынешнего года составила 10%.

Неплохо покупают россияне и iPhone, позволив Apple занять четвертую строчку рейтинга с результатом 9% и в годовом исчислении она добавила 24%. Рекордсменом же по темпам роста стала Realme, которая за прошедший год продемонстрировала рост на впечатляющие 682%. Ее доля составила 4% и столько же дочка Oppo занимает на мировом рынке смартфонов.

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Источники: hunchmag, xiaomi