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Друзья, хотим рассказать вам о лучшей Bluetooth-колонке стоимостью до 2000 грн. Это модель с отличным звуком, которая рвет всех конкурентов. В этом ценовом сегменте ничего лучше за такие деньги вы не найдете. Колонка называется Proove Enigma 20W.

Лучшая Bluetooth колонка до 2000 грн! Рвет всех конкурентов!﻿

Начнём с внешнего вида Proove Enigma 20W. Выглядит колонка, как и другие подобные модели, дизайн стандартный и привычный. В материалах корпуса используется преимущественно пластик, имеется несколько резиновых и алюминиевых элементов.

Предусмотрена ручка, за которую удобно держать колонку. Также есть отверстие для ремня, с помощью которого Proove Enigma 20W закрепляется на плече. Из проводных интерфейсов имеются AUX и Type-C. К смартфону подключается по Bluetooth 5.0.

Proove Enigma распознает карту microSD и флешку, которая вставляется через полноразмерный USB-порт. Можно загрузить музыку на карту памяти или флешку, подключить к колонке и слушать без синхронизации со смартфоном или другим устройством.

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На корпусе расположено пять прорезиненных кнопок – питание, увеличение и уменьшение громкости, включение или выключение подсветки кольца. Цвет подсветки меняйте по своему усмотрению.

Proove Enigma защищена от влаги по стандарту ИР4. Погружать ее под воду, конечно, нельзя, но дождь и какие-то случайные брызги не станут проблемой.

Из эксклюзивных функций хочется отметить режим TWS. Он предполагает синхронизацию между несколькими колонками Proove. Если у вас есть еще одна колонка этого производителя, вы можете синхронизировать с ней модель Enigma, и они будут звучать в унисон. Этой фишкой оборудованы все колонки Proove.

Качество звука Proove Enigma на высоте. Устройство имеет два динамика по 10 Вт, общая мощность составляет 20 Вт. Диапазон частот – от 20 Гц до 20 кГц, а уровень звукового давления ±85 дБ. Поддерживаются аудиорежимы BT, TF, AUX, TWS.

Уверена, что эти технические характеристики мало о чем вам говорят. Поэтому мы провели практическое сравнение Proove Enigma с другими колонками.

Наша сегодняшняя модель звучит гораздо лучше, чем Proove Amplifier и стоит при этом дешевле. Вы должны понимать, что Amplifier тоже демонстрировала крутой звук и могла назваться настоящим хитом.

Также мы сравнили Enigma с колонкой от другого производителя – Anker Motion Plus. У нее отличный звук, но и цена выше 3000 грн. Enigma играет хуже Anker, но разница между ними составляет где-то 15-20%. Стоит Enigma вдвое дешевле, но нельзя сказать, что играет вдвое хуже. Вот такая интересная математика выходит.

Закроем вопросы с автономностью. Proove Enigma может работать до 6 часов на уровне громкости 70%. На полную зарядку от 0% до 100% уходит около 5 часов.

На колонку распространяется официальная гарантия 12 месяцев внутри нашей страны. То есть, в случае сломки вы сможете отнести ее в сервисный центр и получить бесплатный ремонт.

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