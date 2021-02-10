Кто больше всех кладет прибыли себе в карман на рынке смартфонов? Правильно!

572

Apple продолжает собирать львиную долю выручки

Не любишь Apple? У тебя есть повод посетовать на то, что в мире много тех, кто продолжает выбирать iPhone, несмотря на отсутствие новаций, чем только способствуют быстрому сползанию компании в болото по части технологий. Все дело в том, что это не мешает Apple снимать «сливки» с рынка смартфонов.

Читать также: Apple взялась за инсайдеров ﻿

Согласно отчету аналитиков компании Counterpoint Research, во втором квартале нынешнего года Apple урвала 41% из $96 млрд выручки на рынке мобильных устройств. Это при условии, что годом ранее этот показатель составлял 34%. Аналитики склонны делать вывод, что такой успех стал возможен благодаря популярности смартфонов серии iPhone 12, которые хорошо продавались.

Не забываем еще, что Apple дерет со своих пользователей три шкуры, так как иначе ей не удалось бы стать самым дорогим производителем электроники. Каждый, кто выбирает iPhone оплачивает втридорога все, что получает от компании. С прошлого года она и вовсе предлагает для своих покупателей «бонус» в виде необходимости приобретать зарядное устройство, которое теперь не идет в комплекте со смартфонами. И это не остановило адептов Apple. Они по-прежнему свято верят в то, что все делается во благо их и природы.

Проблема в том, что пользователи не хотят подстегнуть компанию к кардинальным изменениям и пересмотру своей стратегии. Стоит продажам упасть до критического уровня, и Apple вынуждена будет начать перестройку, начать выпускать продукты лучше, добавляя в них современные функции. А неся сейчас свои деньги компании, они лишь поощряют наплевательское отношение к потребителям.

Читать также: Apple впрок запасается чипами A15 Bionic ﻿

Samsung хоть и побеждает Apple в штуках, по части загребания денег ей еще далеко до Apple. По итогам второго квартала 2021 года компания собрала 15% выручки против 17% годом ранее. Больше стала зарабатывать Xiaomi, которая еще год назад собрала 6% всей выручки на рынке смартфонов, а теперь этот показатель составил 9%. Столько же удалось урвать Oppo и Vivo. Но если Xiaomi берет количеством продаваемых доступных решений, то Vivo и Oppo не стесняются зарабатывать на более дорогих устройствах, продвигая их, прежде всего на азиатском континенте.

Подписывайтесь на Andro News в Telegram, «ВКонтакте» и YouTube-канал﻿

Источник: phonearena