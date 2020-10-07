Видеообзор Samsung Galaxy M51: самый выносливый среди себе подобных

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Samsung Galaxy M51: кому смартфон и Power Bank в одном устройстве

На примере Samsung Galaxy M51 мы решили посмотреть на что способен среднебюджетный смартфон от южнокорейского гиганта. Тем более, что он выбивается из общей тенденции: относительно недорогой, шустрый и с мощным аккумулятором. Какие еще скрытые «таланты» есть у смартфона? Удалось ли тут достичь баланса? Разбираемся подробно.

Если по ряду характеристик Samsung Galaxy M51 действительно готов удивить, то вот в плане дизайна компания придерживается избитого пути и исповедует привычные для наших дней ценности. Внешний облик прокачивать не стали, а многие решения традиционны: широкоформатный дисплей с минимальными рамками, круглое отверстие под фронталку, пластиковый корпус и прямоугольная площадка основной камеры. Но одно достоинство все же есть — смартфон достаточно тонкий с оглядкой на внушительной емкости аккумулятор внутри.

Дисплей не изогнут и матрица тут Super AMOLED разрешением FullHD+. Он грамотно настроен, выдает яркую и насыщенную картинку. При желании в настройках можно выбрать сдержанный цветовой режим.

Не подкачал Samsung Galaxy M51 по части начинки: Snapdragon 730G, 6 Гб оперативной памяти и 128 Гб постоянной. Особо акцентируем внимание, что тут стоит не «родной» Exynos, а «заморский» чип от Qualcomm. И это явно добавляет очков новинке. По части скорости работы и всеядности — ситуация достойная. Геймерский потенциал у устройства также солидный.

У Samsung Galaxy M51 еще и не стыдная камера, способная создавать качественные фоточки днем. Многим понравится динамический диапазон и детализация, а также цветопередача. Ночью качество снимков уже похуже, но стоит не забывать, что это не флагман и ждать от него чего-то сверхъестественного точно не стоит.

Главная же фишка Galaxy M51 — аккумулятор на 7000 мАч. И его вполне хватает на то, чтобы смартфон полноценно отработал два дня, а то и больше при более щадящем сценарии использования. Сочетание AMOLED-экрана и не чрезмерно мощной платформы смотрится выигрышно, а еще и «приправили» все это емкой батарейкой. Узнать больше об автономности можно в нашем фирменном тесте.

Samsung Galaxy M51 — один из удачных и ярких смартфонов в своем классе, а также модельном ряду компании. Это отличный выбор для тех, кто ценит продолжительное время работы, хорошую мобильную камеру, приличную производительность и кому важна матрица OLED. Все подробности на видео.

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