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Lenovo представила Legion Go – портативную игровую Windows-консоль

01.09.2023 51 0

Благодаря съемным контроллерам и подставке Lenovo Legion Go﻿ не обязательно держать в руках

 

На выставке IFA 2023 г. Lenovo представила Legion Go, игровой портативный компьютер на Windows. Консоль получила большой экран, наушники и очки виртуальной реальности.

 


Lenovo Legion Go получила IPS-экран с диагональю 8,8” – на 1,8 дюйма больше, чем у Steam Deck. Он поддерживает частоту обновления 144 Гц и имеет разрешение 2560x1600.

 

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Legion Go имеет съемные контроллеры, похожие на Joy-Cons в Nintendo Switch. Встроенная подставка позволяет установить дисплей на стол и использовать отделенные контроллеры, чтобы играть с комфортом. Такой способ игры избавляет от усталости рук от тяжести устройства.

 

Правый контроллер консоли может работать как оптическая мышь – в его нижней части расположен соответствующий сенсор. Он может скользить по столу и обеспечивать максимальную точность позиционирования. Функции кнопок контроллеров можно настроить в специальном ПО Lenovo.

 

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Lenovo Legion Go оснащена процессорами AMD Ryzen Z1 или Z1 Extreme, в зависимости от конфигурации. Это те же чипы, которые используются в консолях Asus ROG Ally. На устройстве установлена Windows, его можно использовать как обычный компьютер.

 

Внутри Legion Go есть аккумулятор емкостью 49,2 Вт*ч. Это примерно вдвое меньше, чем у среднестатистического игрового ноутбука, но на 19% больше, чем батареи Steam Deck или ROG Ally на 40 Вт*ч. Legion Go можно заряжать со скоростью 65 Вт от нуля до 70% примерно за 30 минут. Кроме того, внутри каждого контроллера есть аккумулятор на 900 мАч.

 

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Максимальный TGP Lenovo Legion Go составляет 25 Вт. Использование тихого режима значительно снизит TGP, но ограничит шум вентилятора устройства примерно до 25 дБ. Lenovo не дает оценку в децибелах для вентиляторов на максимальной мощности 25 Вт TGP, но, по мнению первых обозревателей, они очень громкие.

 

Lenovo Legion Go


Устройство весит 640 г без контроллеров и 854 г с ними. Цена Lenovo Legion Go начинается с $699. Компания не предоставила ценники всех конфигураций консоли. Купить Legion Go можно будет в ноябре.﻿

 

Источники: Lenovo , Android Authority

Автор: Андрій Русанов Дата публикации: 01.09.2023
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Lenovo представила Legion Go – портативную игровую Windows-консоль