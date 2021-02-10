Lenovo представила Legion Go – портативную игровую Windows-консоль

51

Благодаря съемным контроллерам и подставке Lenovo Legion Go﻿ не обязательно держать в руках

На выставке IFA 2023 г. Lenovo представила Legion Go, игровой портативный компьютер на Windows. Консоль получила большой экран, наушники и очки виртуальной реальности.



Lenovo Legion Go получила IPS-экран с диагональю 8,8” – на 1,8 дюйма больше, чем у Steam Deck. Он поддерживает частоту обновления 144 Гц и имеет разрешение 2560x1600.

﻿﻿



Legion Go имеет съемные контроллеры, похожие на Joy-Cons в Nintendo Switch. Встроенная подставка позволяет установить дисплей на стол и использовать отделенные контроллеры, чтобы играть с комфортом. Такой способ игры избавляет от усталости рук от тяжести устройства.

Правый контроллер консоли может работать как оптическая мышь – в его нижней части расположен соответствующий сенсор. Он может скользить по столу и обеспечивать максимальную точность позиционирования. Функции кнопок контроллеров можно настроить в специальном ПО Lenovo.

﻿﻿



Lenovo Legion Go оснащена процессорами AMD Ryzen Z1 или Z1 Extreme, в зависимости от конфигурации. Это те же чипы, которые используются в консолях Asus ROG Ally. На устройстве установлена Windows, его можно использовать как обычный компьютер.

Внутри Legion Go есть аккумулятор емкостью 49,2 Вт*ч. Это примерно вдвое меньше, чем у среднестатистического игрового ноутбука, но на 19% больше, чем батареи Steam Deck или ROG Ally на 40 Вт*ч. Legion Go можно заряжать со скоростью 65 Вт от нуля до 70% примерно за 30 минут. Кроме того, внутри каждого контроллера есть аккумулятор на 900 мАч.



Максимальный TGP Lenovo Legion Go составляет 25 Вт. Использование тихого режима значительно снизит TGP, но ограничит шум вентилятора устройства примерно до 25 дБ. Lenovo не дает оценку в децибелах для вентиляторов на максимальной мощности 25 Вт TGP, но, по мнению первых обозревателей, они очень громкие.



Устройство весит 640 г без контроллеров и 854 г с ними. Цена Lenovo Legion Go начинается с $699. Компания не предоставила ценники всех конфигураций консоли. Купить Legion Go можно будет в ноябре.﻿

Источники: Lenovo , Android Authority