Lenovo собрались конкурировать с Redmi? Компания намекает на появление новой линейки устройств

861

Lenovo готовятся к выпуску целой линейки устройств, которая должна будет конкурировать со смартфонами Redmi.

Вчера мы рассказывали вам о том, что ожидаемое пополнение в линейке Redmi Note 9 должно состояться 26 ноября в Китае. К новым устройствам будут относиться два смартфона с возможностью подключения к сетям 5G и один привычный 4G-смартфон.

Похоже, многих производителей очень затронула эта новость. Свою «ответку» практически сразу выпустили и Lenovo – на своем аккаунте в Weibo компания выложила пост о выходе нескольких новых устройств.

Немного поразмыслив, издания, специализирующиеся на китайских производителях, смекнули, что Lenovo собрался соперничать с линейкой от Redmi Note 9. Lenovo готовят к выходу уже не три, а целых шесть устройств! Компания выложила официальный постер, на котором можно увидеть фразу «6 Coming» (Грядет шестерка). Интересно, что на постере мы видим только три устройства.

Постер Lenovo﻿

Напомним, что несколько лет назад Lenovo продавала среднебюджетники под обозначением Lemon. Однако с ростом конкуренции со стороны других брендов, эти устройства постепенно начали исчезать с рынка. Недавно Lenovo подтвердила, что смартфоны Lemon вернутся на рынок Китая. По слухам, аппараты Lemon могут стать обычным ребрендингом уже существующих смартфонов Motorola, которой сейчас владеет китайская компания.

Генеральный директор Lenovo Чен Цзинь недавно заявил в интервью, что Lenovo и Motorola будут позиционировать свою продукцию по-разному. Motorola начнет выпускать смартфоны среднего и премиум-сегмента, а Lenovo направит все свои силы на линейку игровых устройств Legion. За смартфоны начального уровня будут отвечать устройства марки Lemon – прямо как Redmi для Xiaomi.

Что ж, посмотрим, что получится у Lenovo.

Пример смартфона Lenovo Lemon﻿

﻿

Подписывайтесь на Andro News в Telegram, «ВКонтакте» и YouTube!﻿

Источник: My Smart Price



https://andro-news.com/news/ultrabyudzhetnik-samsung-galaxy-a02-dolzhen-imet-prilichnuyu-avt.html Ультрабюджетник Samsung Galaxy A02 должен иметь приличную автономность(в Адм. панель)