Лэй Цюнь: Xiaomi — эта команда энтузиастов-профанов, не разбирающаяся в смартфонах

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Как вы, наверное, знаете, 11 августа Xiaomi устроит онлайн пресс-мероприятие, чтобы отметить собственное 10-летие. В его рамках с речью выступит глава компании Лэй Цзюнь, который намерен рассказать о том, что удалось достичь и какие цели на будущее ставит перед собой производитель. Сегодня топ-менеджер пообещал во время выступления забавляться и шутить на темы, связанные с Xiaomi.

Шутник Лэй Цзюнь

В качестве пробного «шара» и проверки публики на восприимчивость штукам, он заявил на своей странице в Weibo, что за последние десять лет компания совершала немало глупостей. Самая большая из них — вот уже «10 лет группа энтузиастов создает лучшие в мире мобильные телефоны, которые продают за полцены. На самом деле они совсем не разбираются в телефонах и не знают, как их делать».

Шутка, видимо, хорошая, но зашла не всем. Нашлись те, кто не понял тонкий юмор Лэй Цзюня и принялся троллить его. Кто-то посчитал, что наконец-то глава компании признал, что они ничего не смыслят в технологиях и занимаются лишь заимствованием чужих идей. Как говорится в каждой шутке есть доля правды? Глава Xiaomi знает, о чем говорит?

Что с проигрышем в пари?

Кроме того, пользователи в комментариях припомнили Лю Цзюню проигранный им спор генеральному директору компании Gree. Так, еще в 2013 году оба топ-менеджера побились об заклад на сумму 1 млрд юаней ($144 млн по нынешнему курсу), что в 2018 году выручка Xiaomi будет сопоставима с той, что получит Gree. Но, увы допрыгнуть до доходов Gree компании Xiaomi не удалось, она заработала меньше.

До сегодняшнего дня Лэй Цзюнь так и не признал свое поражение в пари. В ответ на вопрос, как же разрешится спор, глава Xiaomi пообещал поднять эту тему в своем выступлении. Посмотрим, сдержит ли он слова и чем же все же разрешится спор.

Источник: mydrivers

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