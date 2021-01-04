LG выпустит огромный гнущийся монитор, созданный специально для игр

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Уже в следующем году LG выпустят новый геймерский монитор, который можно будет выгибать в разные стороны.

Компания LG уже вовсю готовится к ежегодной выставке CES 2021. Ее подразделение с лаконичным названием LG Display покажет первый в мире OLED-дисплей с гибкой поверхностью в большом 48-дюймовом формате.

Экран предназначен в первую очередь для игр – технология его исполнения должна увеличить степень погружения в игровой мир. По словам LG, технология OLED позволяет дисплею оставаться тонким, но при этом он может сгибаться и разворачиваться с радиусом до 1000 мм.

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Идея заключается в том, что экран можно оставить плоским для просмотра фильмов или использования в качестве телевизора, чтобы несколько человек могли удобно потреблять контент, а можно и «изогнуть» для случаев, когда только один человек находится напротив дисплея, и ему нужно просматривать его только с одной позиции.

Экран также не будет оснащен привычными динамиками. Вместо этого компания реализовала в нем функцию под названием Cinematic Sound OLED (Кинематографичный звук), благодаря которой дисплей будет как вибрировать, воспроизводя звуки без использования динамиков. Компания говорит, что это делает звук более реалистичным, так как он имитирует ощущения от восприятия звуков непосредственно от говорящих персонажей, а не от динамиков, расположенных сбоку или сверху или снизу экрана.

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Напомним, что дисплей будет показан LG на выставке CES 2021, которая в этот раз пройдет онлайн.

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Источник: Slash Gear



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