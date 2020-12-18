На покупку LG Rollable придется изрядно раскошелиться

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Характеристики и цена LG Rollable

Складные устройства уже стали реальностью и при наличии приличной суммы средств каждый может опробовать их в действии. Производители и дальше намерены гнуть экраны смартфонов и даже сворачивать их в «свиток». Концепт «растягивающегося» смартфона в этом году показала Oppo, а LG намерена первой в следующем году выкатить коммерческий вариант подобного творения.

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Смартфон получил имя LG Rollable и постепенно обрастает подробностями. Так, на днях пришло известие, что выход смартфона стоит ждать в первой половине следующего года. Теперь же начинают раскрывать технические подробности новинки, попутно и называя ориентир по части ценообразования на нее.

Так, инсайдер с ником @cozyplanes сообщил о том, что LG Rollable получит дисплей диагональю 7,4 дюйма разрешением 2428х1600 точек и соотношением сторон 3:2 в развернутом состоянии. При желании пользователь сможет «развернуть» гибкий дисплей в двух режимах. Так, полностью «свернув» экран можно будет пользоваться аппаратом как обычным смартфоном, где соотношение сторон экрана составит 20:9 и разрешение 2428х1080 пикселей. Предложат и вариант для просмотра видео, когда дисплей можно будет зафиксировать в таком положении, что его разрешение составит 2428х1366 точек при соотношении сторон 16:9.

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Ели говорить о железе, то в основу LG Rollable ляжет чипсет Snapdragon 888 в связке с 16 Гб оперативной памяти. Емкость аккумуляторной батареи составит 4200 мАч, что достаточно скромно для мощного смартфона с большим дисплеем. Тем, кто захочет получить в пользование имиджевый «сворачивающийся» смартфон придется изрядно раскошелиться на его покупку — $2359, такой ценник пророчат LG Rollable. Источник указывает на то, что анонс устройства может пройти уже в мае следующего года, но не исключено, что новинка задержится до июня 2021 года.

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Источник: twitter