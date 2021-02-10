Линейка Huawei Nova 9: характеристики и видео со смартфонами

164

Серия Huawei Nova 9 будет отвечать царящим трендам на рынке за исключением 5G и сервисов Google

Линейка Nova 9 — станет дебютантом 2021 года, а представят ее 23 сентября. Новинки будут продуктами, которые созданы из того, что доступно компании и до чего она может дотянуться в этот непростой для себя период. И надо сказать, что ущербными в плане технических характеристик устройства серии Huawei Nova 9 выглядеть не будут. Незадолго до анонса в сеть слили ролик со смартфонами, а также раскрыли их характеристики.

В плане дизайна ничего мудрить и отправляться на поиски свежего решения не стали. В новинках будет четко прослеживаться преемственность с Huawei Nova 8, а также многие увидят черты Honor 50.

Читать также: Huawei удается сохранять важное — лояльность пользователей ﻿

Huawei Nova 9 предложит изогнутый OLED‑дисплей разрешением FullHD+ с частотой обновления 120 Гц и диагональю 6,57 дюйма, чипсет Snapdragon 778G без поддержки 5G, 8 Гб оперативной памяти и 128/256 Гб постоянной. Емкость аккумулятора составила 4300 мАч, который уместился в корпусе с габаритами 160х73,7х7,77 мм при весе 175 грамм.

На передней панели Nova 9 установили фронталку на 32-мегапикселя со светосилой f/2.0, а на задней панели предложат систему из четырех модулей, где главный RYYB-датчик на 50 Мп с диафрагмой f/1.7. Дополняет ансамбль сенсоров на тыльной стороне сверхширик на 8 Мп с апертурой f/2.2 и парочка датчиков по 2 Мп каждый для макросъемки и анализа глубины.

Работать Huawei Nova 9 будет под управлением фирменной операционной системы HarmonyOS 2.0.1, предложат быструю 66-ваттную зарядку и на выбор будет четыре расцветки, где самой интересной станет версия с градиентом, отражающим девять различных цветов.

Читать также: Huawei прикупит больше чипов Qualcomm ﻿

Что касается Huawei Nova 9 Pro, то в плане аппаратной платформы, объема памяти и камер, он будет не отличим от базовой версии. А вот дисплей увеличат до 6,72 дюйма, сохранив тот же тип матрицы, разрешение и частоту герцовки. Емкость батарейки уменьшат до 4000 мАч, но мощность быстрой зарядки увеличат до 100 Вт. Весить новинка станет 186 грамм при габаритах 163,4х74,4х7,97 мм. В качестве программного обеспечения также выступит Harmony OS 2.0.1.

Подписывайтесь на Andro News в Telegram, «ВКонтакте» и YouTube-канал.﻿﻿﻿

Источник: equalleaks