Линейка Galaxy S23 будет иметь стекло Gorilla Glass Victus 2

Gorilla Glass Victus 2 является преемником стекла Gorilla Glass Victus , которое было выпущено еще в 2020 году. Victus 2 был представлен компанией Corning в декабре 2022 года, и стекло обеспечивает более высокую устойчивость к падениям, чем его предшественник, обеспечивая улучшенную защиту для смартфонов. Ожидается, что Gorilla Glass Victus 2 появится в будущих смартфонах, начиная с долгожданной линейки Samsung Galaxy S23 , как подтвердила компания Corning.

Стекло Gorilla Glass Victus 2 разработано, чтобы помочь телефонам выдержать падение на грубые поверхности, сохраняя при этом стойкость к царапинам Victus+. Компания утверждает, что она переосмысливает прочность, выдерживая падения на грубые поверхности, такие как бетон, наиболее распространенный в мире конструкционный материал. Конечно же, не забыли и о популярном в повестке дня спасении белых медведей в Арктике, получив экологическую проверку по содержанию в среднем 22% переработанных материалов, как подтверждено Underwriters Laboratories (UL).

Стефани Чой, исполнительный вице-президент и главный маркетинговый директор Mobile eXperience Business в Samsung Electronics, также заявила, что Samsung стремится включить экологичность в жизненный цикл своего продукта и сотрудничает с такими партнерами, как Corning, чтобы улучшить производительность, минимизируя влияние на окружающую среду.

Ранее стекло Gorilla Glass Victus+ от Corning было представлено в Galaxy S22, выпущенном в 2022 году. В Corning говорят, что выносливость при падении Victus 2 улучшилась при падении на поверхность с зернистостью 80 с высоты 1 метра и при зернистости 180 с 2 метров.

