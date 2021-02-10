Ловите скидку! Pixel 6a великолепный фотофлагман в минималистическом компактном стильном корпусе всего за 8 976

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Минимализм – это стиль!

Когда дело доходит до дизайна телефонов, трудно не выделить Pixel, ведь компания смогла сделать узнаваемый дизайн, желающий носить каждый в своем кармане. Смартфон Pixel 6а – это произведение искусства, настоящий дизайнерский минимализм с яркими и смелыми нотками. Наряду с вопиющим Nothing(1), Pixel может похвастаться одним из самых уникальных дизайнов в мире.

Выступление камеры, проходящее по всей ширине задней панели, чтобы отделить двухцветную цветовую схему, выглядит очень стильно и благодаря ему телефон лежит на столе ровно. 6a более тонкий и менее массивный, чем его старшие братья Pixel 6 и Pixel 6 Pro.

С 6,1-дюймовым дисплеем Pixel 6a нельзя назвать маленьким телефоном, но он гораздо компактнее, чем большинство смартфонов. Смартфон имеет отличный дисплей, цвета насыщены, но при этом не теряют натуральность.

Смартфон получил фирменный процессор Google Tensor, которого достаточно для повседневных задач. Отличительной особенностью также является наличие "чистой" операционной системы Android, которая в паре с процессором выдает отличные результаты.

Одним из главных преимуществ телефонов Pixel является их способность делать отличные снимки с минимальными усилиями. Просто наведите камеру, щелкните и наслаждайтесь. Главный модуль всего на 12МП, но как мы знаем, количество не главное, главное – качество. А качество фотографий здесь потрясающее и даст прикурить любому современному флагману.

Вы также получаете 12-мегапиксельную сверхширокоугольную камеру на заднем модуле 6a, в то время как ваши селфи снимаются с разрешением 8 МП.







Google утверждает, что аккумулятор Pixel 6a "может работать больше 24 часов", а это именно то, что вы ожидаете от смартфона, хотя результаты, как заявляют пользователи, не так потрясающие, но смартфону хватает на день активного использования.

Поместив вычислительную мощность и программное обеспечение флагманов в меньший корпус и предлагая многолетние обновления программного обеспечения, это все еще доступный телефон, достойный вашего внимания в 2023 году. Благодаря утонченному дизайну, качественному экрану и надежным камерам, Google Pixel 6a можно смело рекомендовать, если вы не хотите терять лишние деньги на дорогие смартфоны. Приобрести смартфон можно по ссылке ниже:

Pixel 6a 6/128 GB - 8 976﻿ грн (цена 11.11)