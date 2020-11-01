MediaTek поборется за премиальный сегмент с двумя новыми чипами

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MediaTek вернется во флагманский класс и представит два высокопроизводительных процессора

Если слава Qualcomm, прежде всего, зиждется на премиальном сегменте чипов, то MediaTek в противовес пытается строить свою стратегию на популярности своих процессоров в средне- и низкобюджетном сегментах. Тайваньский чипмейкер cделал ставку на низкую цену своих продуктов и после неудачного Helio X30 перестал стремиться показать в своих чипах чудеса производительности.

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Долгое время чипмейкер MediaTek находился в роли догоняющего и в этом году благодаря линейке SoC Dimensity он начал избавляться от имиджа аутсайдера и смог предложить одни из лучших решений в среднем сегменте. Немного окрепнув и поверив в свои силы, тайваньская компания замахнулась на создание флагманских процессоров.

Так по информации китайских источников MediaTek готовит две аппаратные платформы для высокопроизводительных смартфонов. Чипы получили кодовые имена MT6893 и MT6891, созданы они будут с применением 5 нм или 6 нм техпроцесса, а также получат мощные ядра Cortex-A78.

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Новинки станут частью линейки Dimensity и предложат поддержку 5G. Когда чипы дебютирует, точной информации нет. Но поговаривают, что произойти это может уже скоро, компания ударными темпами работает над ними.

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Источники: gizmochina, twitter