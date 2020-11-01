Дата анонса Exynos 1080: прийти, чтобы обойти флагманские чипы Snapdragon

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Samsung назвала дату премьеры 5 нм чипа Exynos 1080

В последнее время армия пользователей разделилась на два основных лагеря: тех, кому Exynos откровенно не нравится, и тех, кто безразличен и не понимает всех этих перипетий с критикой в адрес SoC. Сама Samsung уверяет, что особой разницы между ее чипами и процессорами конкурентов нет. Отказываться от выпуска фирменных аппаратных платформ она не намерена и хочет сделать так, чтобы ее процессоры в будущем смогли диктовать условия на рынке.

В планах компании выпустить флагманский чип Exynos 2100, который на поверку может именоваться как Exynos 1080. Но есть вероятность, что это будут два разных процессора. Роднить их может флагманская производительность и 5-нанометровый техпроцесс. Ходили слухи, что Exynos 1080 готов к релизу и компания лишь выжидает в поисках наиболее выгодного времени выхода. И наконец-то Samsung определилась с наиболее благоприятным временем анонса.

Сегодня в своем официальном аккаунте WeChat компания объявила, что намерена устроить 12 ноября премьеру Exynos 1080. И это будет третья после Apple A14 Bionic и Kirin 9000 платформа, созданная по 5-нанометровому техпроцессу.

По слухам, ядра тут будет сгруппированы по схеме «1+3+4», а также здесь применены высокопроизводительные ядра Cortex-A78, которые на 20% мощнее Cortex-A77. Обещана поддержка 5G и графический чип Mali-G78. Предполагается, что Exynos 1080 дебютирует в Vivo X60, который к тому же может быть первым смартфоном компании с новой фирменной оболочкой Origin OS. Поговаривают, что в AnTuTu новый процессор выдает около 693 тысячи баллов, опережая по производительности Snapdragon 865/865+.

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Источник: mydrivers