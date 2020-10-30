Snapdragon 875 может прыгнуть на недосягаемую для других высоту

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Результат Snapdragon 875 в АnTuTu. Это нечто

Многие знают, что мобильные процессоры Qualcomm — одни из лучших на рынке. Чипмейкер создает свои флагманские аппаратные платформы с заделом на будущее, на год-два. Но если в мире Android топовые чипы Snapdragon восходят на Олимп, то вот на фоне решений от Apple они никак не могут избавиться от имиджа «вечно вторых».

В этом году состоится премьера Snapdragon 875 и многих интересует насколько производительным будет новый чип, а также сможет ли он наконец стать «царем горы» в мобильном мире? И предварительный ответ на этот вопрос есть.

Достаточно известный инсайдер Abhishek Yadav на своей странице в Twitter выложил результат испытаний Snapdragon 875 в синтетическом тесте. Похоже, что мощность нового чипа измерили в AnTuTu и она выглядит впечатляюще. 847 868 «попугаев»! Это абсолютный рекорд в мобильном мире и серьезный скачок по сравнению с Snapdragon 865/865+. Для сравнения Asus ROG Phone 3 на базе Snapdragon 865+ набирает 629 245 баллов.

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Но все же не будем спешить короновать Snapdragon 875 и называть его самым мощным процессором на рынке. Сомнений в том, что это будет мощное решение, нет. И прост производительности по сравнению с предшественниками обязательно случится. Но вот будет ли он столь внушительным и новый чип обойдет Apple A14 Bionic, вопрос открытый. Никто не гарантирует, что результат теста Snapdragon 875 достоверный и в реальных условиях мощность будет куда более скромной.

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Источник: twitter