Мегазнижка к Черной пятнице! iPhone 11 – привычный дизайн с мощным железом отдают всего за 9 477

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Любимец миллионов

iPhone 11 – один из любимых смартфонов от Apple. Вы часто видите его на улице у людей, сидя в кафе, у него есть ваши друзья, родные. И не зря! Смартфон действительно великолепен, особенно ввиду стоимости. С ним открывается мир в экосистеме Apple.

Смартфон приятно лежит в руке благодаря скругленным граням, он тонкий, из премиальных материалов и узнаваемым дизайном.

IPS дисплей с диагональю 6,1” будет удобен для каждого. Приятно то, что дисплей не имеет ШИМ. Картинка очень хорошая, цвета яркие, смотреть контент на таком дисплее просто замечательно.

Для разблокировки экрана в iPhone 11 используется одна из самых защищенных систем распознавания лица FaceID, работающая на основе блока датчиков и камер TrueDepth, охватывающего инфракрасную камеру, инфракрасный излучатель, 12-мегапиксельную камеру и проектор точек.

В iPhone 11 установлен чип Apple A13 Bionic. В общем, процессора оказывается предостаточно для любых приложений и игр, доступных сейчас для iOS.

Камеры являются одним из основных козырей данного устройства. На тыльной панели расположены два сенсора камер: широкоугольный 12-мегапиксельный с диафрагмой f/1.8 и оптической стабилизацией, а также 12-мегапиксельный сверхширокоугольный с диафрагмой f/2.4, углом обзора 120 градусов и электронной стабилизацией.

Встроенный в iPhone 11 аккумулятор имеет емкость 3110 мАч. Ввиду стабильности системы автономность смартфона на хорошем уровне.

Смартфон отлично подойдет людям, которым нужен действительно качественный аппарат. Заказать смартфон можно по ссылке ниже:

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