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Мегазнижка к Черной пятнице! iPhone 11 – привычный дизайн с мощным железом отдают всего за 9 477

23.11.2023 90 0

Любимец миллионов

iPhone 11 – один из любимых смартфонов от Apple. Вы часто видите его на улице у людей, сидя в кафе, у него есть ваши друзья, родные. И не зря! Смартфон действительно великолепен, особенно ввиду стоимости. С ним открывается мир в экосистеме Apple.

 

iPhone

 

Смартфон приятно лежит в руке благодаря скругленным граням, он тонкий, из премиальных материалов и узнаваемым дизайном.

 

iPhone 11

 

IPS дисплей с диагональю 6,1” будет удобен для каждого. Приятно то, что дисплей не имеет ШИМ. Картинка очень хорошая, цвета яркие, смотреть контент на таком дисплее просто замечательно.

 

Для разблокировки экрана в iPhone 11 используется одна из самых защищенных систем распознавания лица FaceID, работающая на основе блока датчиков и камер TrueDepth, охватывающего инфракрасную камеру, инфракрасный излучатель, 12-мегапиксельную камеру и проектор точек.

 

iPhone 11

 

В iPhone 11 установлен чип Apple A13 Bionic. В общем, процессора оказывается предостаточно для любых приложений и игр, доступных сейчас для iOS.

 

Камеры являются одним из основных козырей данного устройства. На тыльной панели расположены два сенсора камер: широкоугольный 12-мегапиксельный с диафрагмой f/1.8 и оптической стабилизацией, а также 12-мегапиксельный сверхширокоугольный с диафрагмой f/2.4, углом обзора 120 градусов и электронной стабилизацией.

 

Встроенный в iPhone 11 аккумулятор имеет емкость 3110 мАч. Ввиду стабильности системы автономность смартфона на хорошем уровне.

 

iPhone 11

 

Смартфон отлично подойдет людям, которым нужен действительно качественный аппарат. Заказать смартфон можно по ссылке ниже:

 

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Автор: Неля Самсон Дата публикации: 23.11.2023
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Мегазнижка к Черной пятнице! iPhone 11 – привычный дизайн с мощным железом отдают всего за 9 477