Граница между MacBook и iPad уже совсем условна! Скоро может появиться 14-дюймовый iPad Pro

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Нас ждут кардинальные перемены?

Приближаться момент к выходу нового iPad Pro и люди все думают каким он будет, уже стало известно, что клавиатура Magic Keyboard будет несколько изменена. А что же касается самого iPad? ﻿Сообщается, что Apple якобы приблизилась к созданию действительно большого iPad Pro, который был гораздо больше, чем самая большая на данный момент 12,9-дюймовая модель и уже больше похож по размерам на MacBook. Как отмечается, 14-дюймовая версия рассматривалась для потенциального запуска в 2023 году.

Ожидается, что Apple готовит обновление iPad Pro в начале 2024 года, причем OLED будет сопровождаться заменой 12,9-дюймовой модели на 13-дюймовую версию.

В воскресном информационном бюллетене Power On для Bloomberg Марк Гурман утверждает, что Apple действительно была близка к выпуску 14-дюймового iPad Pro в какой-то момент, но вместо этого решила обновиться всего лишь до 13-дюймового.

Гурман впервые упомянул, что более крупный iPad Pro готовится еще в 2021 году для потенциального выпуска через несколько лет, но другие истоки в будущем продолжали обещать, что Apple все еще активно работает над концепцией.

Также известно, что слухи о характеристиках планшета впервые обнародовал в Twitter Majin Bu, который сообщил, что Apple разрабатывает 14,1-дюймовую модель "iPad Pro" с чипом M2, настроенным на 512 ГБ памяти и 16 ГБ памяти.

Несмотря на то, что Гурман говорит о разработке продукта Apple, кажется, что на горизонте не будет запуска такой модели с большим экраном еще долго. Пока неизвестно, действительно ли компания хочет делать такого типа устройство и насколько это хорошо будет воспринято фанатами, ведь граница между MacBook и iPad на данный момент уже довольно невелика. Кому же тогда потребуется такое устройство?

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Источник: macrumors



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