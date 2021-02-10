Redmi Note 11 уже в этом месяце? Что известно о новинках серии

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Компания зачастит с анонсами и представит серию Redmi Note 11 уже в октябре?

Неожиданно глава Redmi и вице-президент Xiaomi на своей странице в Weibo сообщил о том, что в этом месяце компания покажет очередную свою новинку. В привычной для компании манере озвучивать, какую модель намерены показать, он не стал. Но намек дал.

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Сам пост сопровождает фотография с презентации Redmi Note 10 5G в Китае. Вполне логично, что многие стали строить предположение, что компания зачастит с анонсами и уже готова показать Redmi Note 11. Насколько эта догадка близка к действительному положению дел, узнаем уже достаточно скоро. Есть вероятность, что еще до анонса компания даст знать, какой смартфон она намерена показать.

Точной информации о техническом оснащении новинок серии Redmi Note 11 нет. Есть лишь слухи и предположения, что компания должна показать Redmi Note 11 и Redmi Note 11 Pro, которые должны получить AMOLED-дисплеи с повышенной частотой обновления и частотой отклика сенсора. Возможно, базовая версия серии предложит чип Dimensity 920, а для «прошки» подберут какой-то процессор из модельного ряда Qualcomm.

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Уже активно тиражировалась в сети новость, что Redmi Note 11 Pro должен предложить быструю зарядку мощностью 100 Вт, а вот у стандартной модели зарядка будет на 67 Вт. Нам остается только ждать, какие из предсказаний в итоге сбудутся.

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Источник: gizchina,