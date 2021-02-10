Xiaomi 12 и Xiaomi 12X: все, что известно о смартфонах

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Смартфоны для всего

На декабрь назначена премьера Xiaomi 12. Сейчас есть три предсказания, когда могут представить новинку: 12 декабря, 16 декабря или 28 декабря. Также существует прогноз, что одновременно с флагманом дебютирует его компактная версия. Как эту модель назовут, точно знает только Xiaomi. Инсайдеры со своей стороны именуют ее Xiaomi 12 Lite, Xiaomi 12 Mini или Xiaomi 12X.

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Xiaomi 12 приписывают AMOLED-дисплей с частотой обновления 120 Гц и разрешением FullHD+, оптический сканер отпечатков пальцев нового поколения, чип Snapdragon 8 Gen1, фронталку на 20-мегапикселей и тройную тыльную камеру с ключевым модулем на 50-мегапикселей. Экран будет изогнут со всех четырех сторон на манер матрицы в Huawei P40 Pro. Емкость аккумулятора составит 5000 мАч, мощность проводной зарядки 120 Вт и беспроводной 50 Вт.

Xiaomi 12X должен предложить 6,28-дюймовый AMOLED-экран разрешением 2400х1080 пикселей и частотой обновления 120 Гц. Дисплей тут также может быть изогнут со всех сторон, а не только по бокам. Мощность быстрой проводной зарядки ограничат 67 Вт, а по беспроводу заряжаться смартфон будет на мощности 33 Вт. Xiaomi 12 и Xiaomi 12X должны предложить симметричные стереодинамики и фирменную оболочку MIUI.

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Источник: techindeep