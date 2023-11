Младший брат или новый флагман? Компания Nothing планирует выпустить Nothing Phone 2a – слухи

95

Что это?

Компания Nothing славится своими интересными и уникальными устройствами. Пока фирма выпустила всего два телефона, а именно Nothing Phone 1 и Nothing Phone 2. Согласно утечке, бренд может вскоре выпустить свой третий смартфон, однако, возможно, он не будет преемником своего последнего телефона.

Как сообщает пользователь X @saaaanjjjuuu , Nothing работает над телефоном с модельным номером AIN142. Говорят, что устройство будет выпущено под названием Nothing Phone 2a.

Были также раскрыты определенные детали устройства: 6,7-дюймовый AMOLED-дисплей, экран будет иметь центрированное отверстие для селфи-камеры, он также будет оснащен светодиодными индикаторами "Glyph Interface".

Но не стоит пока радоваться, ведь источник не имеет послужного списка надежных утечек, хотя и интересная информация.

Источник: gizmochina