Moto Frontier станет флагманом и рекордсменом по мегапикселям

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Lenovo соберет в Moto Frontier все лучшее

В прошлом году Lenovo неожиданно обошла всех в гонке за Snapdragon 8 Gen 1, представив первой смартфон с ним на борту — Moto Edge X30. Есть еще одно состязание в котором она может выйти победителем. Речь идет о том, что в ее модельном ряду появится модель с камерой на 200 Мп и это будет первый аппарат с ней на рынке.

Возможно, им станет Moto Frontier, а его характеристики говорят о его принадлежности к флагманскому сегменту. Сообщается, что построен он будет на Snapdragon 8 Gen 1, предложит 8/12 Гб оперативной памяти и 128/256 Гб постоянной, pOLED-дисплей диагональю 6,67 дюйма разрешением FullHD+ и частотой обновления 144 Гц.

Разрешение фронтальной камеры Moto Frontier составит 60 Мп и в его основе будет лежать датчик OmniVision OV60A. На тыльной стороне предложат сет из трех датчиков, где главный сенсор Samsung S5KHP1 на 200 Мп, а ассистировать ему будет ультраширик Samsung S5KJN1SQ03 на 50 Мп и телеобъектив Sony IMX663 на 12 Мп.

Предложат операционную систему Android 12, быструю проводную зарядку на 125 Вт и беспроводную мощностью 50 Вт. В качестве предполагаемого времени выхода Moto Frontier называют третий квартал нынешнего года.

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Источник: techniknews