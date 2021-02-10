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Знакомьтесь, пионер с камерой на 200 Мп. И это не Xiaomi

25.11.2021 855 1

Motorola должна отобрать у Xiaomi звание первооткрывателя 200 Мп

В сентябре Samsung представила датчик ISOCELL HP1 на 200-мегапикселей. Причем компания не захотела устанавливать его первой в своих смартфонах, отдав это право другим компаниям. Тогда, с оглядкой на любовь Xiaomi ко всему рекордному, многие предположили, что она сделает все, чтобы первой выпустить смартфон с 200 Мп камерой. Но есть шанс, что такой чести она не удостоится.

 

Знакомьтесь, пионер с камерой на 200 Мп. И это не Xiaomi – фото 1

 

Об этом сообщил известный и авторитетный инсайдер Ice Universe. Он уверяет, что Xiaomi будет следующей, кто выпустит модель с 200 Мп, но не первой. По его данным, первая модель с рекордным датчиком появится в модельном ряду Motorola. Что это будет за устройство, не уточняется. Как и не приводит информатор сроков выхода смартфона. Предположительно, аппарат должен появиться в первой половине 2022 года, а Xiaomi предложит 200 Мп датчик в модели, которую представит во второй половине следующего года.

 

Учитывая репутацию Ice Universe, нет оснований не доверять его прогнозу. Желание Motorola первой заполучить 200 Мп датчик и существующие предсказания о том, что она отберет у Xiaomi еще и право первой выпустить смартфон с Snapdragon 8 Gen1, может указывать на то, что Motorola хочет громко заявить о себе в следующем году. Компания далеко не на первых ролях на рынке смартфонов и ей нужно как-то завоевывать лояльность пользователей.

 

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Источник: phonearena

200 Мп Motorola
Автор: Ирина Кошелева Дата публикации: 25.11.2021

Комментарии

Калашник Андрей 1
Ну нахер, 108 ещё можно оправдать биннингом до 2.4 мкм, а тут и сами 200 не нужны, так что 50 мп это максимум. GN2, вот это топовый сенсор
25.11.2021 10:18

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Знакомьтесь, пионер с камерой на 200 Мп. И это не Xiaomi