Самые популярные смартфоны начала 2021 года

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Вновь Apple снимает сливки с рынка смартфонов и серия iPhone 12 успешна

Любишь Apple? Тогда порадуйся за любимую компанию. Недолюбливаешь? Есть повод для огорчения. А для большинства то, о чем мы расскажем — лишь статистика. Согласно отчету аналитиков Counterpoint Research за первый квартал нынешнего года Apple получила 42% прибыли среди всех компаний выпускающих мобильные устройства. Зарабатывать неприлично много ей позволяют высокие цены на мобильники.

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Так вышло, что несмотря на весь скепсис по части успешности iPhona 12, именно она задавала тон и была хедлайнером продаж компании. Ее модели стали самыми продаваемыми на рынке в первом квартале 2021 года, а больше всех компании удалось заработать на продаже iPhone 12 Pro Max.

«Серебро» и «бронзу» взяли iPhone 12 и iPhone 12 Pro. Эта троица сумела «оттяпать» 32% дохода рынка смартфонов по итогам первых трех месяцев нынешнего года. Удалось Apple заработать и на продажах iPhone 12 mini — 2% мирового объема выручки.

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Если говорить в штуках, то табель рангов выглядит несколько иначе: iPhone 12, iPhone 12 Pro Max, iPhone 12 Pro и iPhone 11. Пятое место досталось Redmi 9A и шестым стал Redmi 9. С седьмого по десятое место заняли Samsung Galaxy A12, Redmi Note 9, Galaxy A21S и Galaxy A31.

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Источник: Counterpoint Research