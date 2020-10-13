YouTube Music получил очередное обновление для Android TV

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Версия музыкального стриминг-сервиса YouTube Music для Android TV обновилась и стала чуть лучше.

Многие знают, что приложение YouTube Music является, по сути, «родным» для Android TV: Google устанавливает его в приставки на официальном Зеленом роботе прям «на заводе». Кроме того, что далеко не всем нужен клиент музыкального сервиса, даже потенциальные клиенты не особо рады такому стечению обстоятельств, хотя бы даже из-за того, что само приложение не является самым интуитивным.

Для того чтобы исправить эту ситуацию, Google решили подготовить крупное обновление, которое уже готово к отправке. Более того, вы уже можете скачать новую версию с официального сайта Google.

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Обновление принесет три основных изменения. Во-первых, появится возможность доступа к загруженным файлам. Во-вторых, немного поменяется интерфейс воспроизведения, который теперь будет показывать подробную информацию о песне/артисте. И, наконец, появится индикатор прогресса, а также новый виджет YouTube Music для домашнего экрана.

Также команда YouTube утверждает, что сервис работает над большим обновлением YouTube Music. Прямая цитата: «В ближайшие месяцы пользователи YouTube Music Premium смогут воспроизводить музыку в фоновом режиме после выхода из приложения, как это можно сделать в YouTube Music на мобильном устройстве, так что следите за новостями».

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Для других умных телевизоров и ТВ-боксов с доступом к YouTube Musiс сервис также подготовил обновление. Теперь пользователи будут иметь доступ к сохраненным спискам воспроизведения прямо во вкладке YouTube Music в приложении YouTube. Также юзеры должны заметить новые визуальные эффекты и чуть улучшенный дизайн плеера.

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Источник: XDA



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