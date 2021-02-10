На третий квартал придется бум складных смартфонов

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Samsung, Oppo, Vivo и Xiaomi готовят к показу смартфоны с гибкими дисплеями

Складные смартфоны уже заняли свою нишу в мобильной индустрии. Она малочисленная и все еще далека от того, чтобы стать массовой. Но это не означает, что производители не будут и дальше выпускать мобильные устройства со складной конструкцией. В третьем квартале Samsung планирует показать уже третье поколение своих складных смартфонов. Она будет не одинока в этом своем стремлении, ряд компаний также готовы показать свои творения.

Пришло сообщение, что Xiaomi, Oppo и Vivo планируют выпустить складные мобильники в третьей декаде года. У Xiaomi уже есть складной Mi Mix Fold, который стоит более $1500. Теперь же компания планирует выпустить доступный вариант, который будет стоить дешевле. На какие компромиссы пришлось пойти компании ради снижения ценника, не сообщается.

Какими будут новинки Oppo и Vivo, неизвестно. На уровне предположений — Oppo выпустит смартфон с выезжающим дисплеем. Прототип такого аппарата компания показала в конце прошлого года. Но, возможно, Oppo предпочтет более классический вариант исполнения смартфона с гибким дисплеем, ведь выпускать заведомо дорогой аппарат с «растягивающимся» дисплеем может оказаться идеей провальной.

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Источник: androidcentral