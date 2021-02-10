Лучший за свою цену Xiaomi Redmi Pad с отличными характеристиками всего от 5 736

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Дизайн устройства отличный. Корпус цельнометаллический, заслуживающий похвалы. Обычно подобные устройства сделаны все же из пластика, но здесь компания Xiaomi действительно постаралась. Планшет имеет плоские грани с легким скруглением. С точки зрения эстетики Redmi Pad сложен идеально: тонкий, легкий, плоский, но с плавными контурами.

Планшет оснащен 10.6-дюймовым IPS-дисплеем с соотношением сторон 5:3 – промежуточный вариант между двумя популярными форматами 4:3 и 16:9. Разрешение составляет 2000x1200 пикселей.

Приятным подарком стала частота обновления 90 Гц, чего практически не встретишь в данном ценовом сегменте. Ее можно выставить принудительно или доверить контроль разумным алгоритмам.

Устройство оснащено одним из лучших в своей ценовой категории процессором MediaTek Helio G99, выполненным на 6 нм. Планшета хватает на все необходимые задачи и даже игры на средних на низких настройках графики.

На чем экономить не стали, это на звуке, который здесь распределяется по четырем равноценным каналам. Звучание объемное, чистое и качественное, но по умолчанию имеется небольшой перекос в сторону средних и верхних частот (придется повозиться с эквалайзером). Запас по громкости приличный и даже на максимуме не появляется посторонних хрипов.

Камеры здесь есть и это уже хорошо, фотографируют по достоинству как для планшета. В качестве основного модуля используется 8-мегапиксельный сенсор GalaxyCore GC08A3 со светочувствительностью f/2.0 и автофокусировкой. При хорошем освещении фотографии получаются хорошие.

Емкость аккумулятора на 8000 мАч, 6-нанометровый техпроцесс и неплохие алгоритмы энергосбережения дают отличную автономность. Хотя в комплекте идет блок питания на 22,5 Вт, сам планшет поддерживает всего 18-ваттную зарядку. На восстановление энергии уходят вполне адекватные 2 часа 40 минут.

В целом, планшет оправдывает свою цену: имеет отличные характеристики за свою цену и хорошо подойдет как мультимедийное устройство. Пользователь получает 10-дюймовый экран с частотой обновления 90 Гц, емкий аккумулятор 8000 мАч и быструю зарядку, четыре динамика и производительный процессор с небольшим техпроцессом. Приобрести устройство можно по ссылке ниже:

Xiaomi Redmi Pad 4/128 GB – 5 736 грн.

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