WhatsApp имеет все шансы обогнать Telegram и Viber в удобстве: на этот раз нас ждет редизайн

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WhatsApp станет еще лучше

В последние несколько лет WhatsApp постоянно добавлял новые функции на свою платформу. В последнее время темпы сложения только выросли, ведь конкуренция среди мессенджеров только растет, поэтому WhatsApp пытается удержаться на плаву, добавляя интересные и необходимые функции, обновляя интерфейс.

Недавно Meta изменила дизайн программы, переместив навигационную панель вниз и обновив некоторые элементы интерфейса, кроме этого недавно добавилась возможность отправлять фотографии в полном качестве и улучшился интерфейс вызовов.

Как оказалось, WhatsApp работает над еще большим обновлением дизайна своего приложения для Android.

Выкатив обновление как часть бета-версии WhatsApp для Android 2.23.13.16 для выбранных бета-тестеров (через WABetaInfo), новый интерфейс содержит обновленные элементы интерфейса Material Design 3. Верхняя панель программы теперь полностью белая, другие элементы пользовательского интерфейса зеленые использующий WhatsApp в своем логотипе. В бета-версии используется новый шрифт для брендинга WhatsApp в верхней части.

Эти изменения вместе придают WhatsApp более современный вид и ощущения. Хотя в новом дизайне панель навигации все еще находится внизу, неясно, можно ли переключаться между вкладками, проводя пальцем.

Обновленный дизайн WhatsApp все еще находится в стадии разработки, поэтому обязательно будет больше изменений. Поскольку разработка близится к последней стадии, WhatsApp должна широко развернуть ее для бета-тестеров перед публичным выпуском.

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Источник: androidpolice



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