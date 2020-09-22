Назвали цену на OnePlus 8T. Дорого

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Ценник на OnePlus 8T может перешагнуть отметку в $1000

Когда-то OnePlus начала свой путь на рынок смартфонов с недорогих флагманов, ориентированных на гиков. Свои устройства компания позиционировала не иначе как «убийцы флагманов» и они на первых порах полностью оправдывали свое прозвище. Постепенно слава компании росла, и пользователи по-прежнему требовали от нее, чтобы она предлагала все лучшее и топовое в своих моделях за минимальный прайс.

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Но случилось так, что флагманы серии OnePlus 8 уже практически сравнялись в цене со смартфонами от именитых брендов и компания навсегда распрощалась с имиджем производителя «убийц флагманов». Естественно, что многим такое положение дел не нравится и они с сожалением вспоминают былые времена. Но они ушли и, похоже, безвозвратно.

Так, 14 октября состоится премьера OnePlus 8T и по данным инсайдеров в Европе его будут предлагать по цене 799 евро за базовую версию с 8/128 Гб памяти. Тогда как топовая модификация с 12/256 Гб памяти обойдется в 899 евро или $1055. Вот и доживут фанаты компании до того момента, как ценник на флагман OnePlus перешагнет психологическую отметку в $1000.

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Напомним, что OnePlus 8 пришел на европейский рынок с ценником 699 евро за версию с 8/128 Гб памяти. 200 евро пользователям предстоит доплатить за более продвинутый дисплей, увеличенную батарейку, прирост быстрой зарядки до 65 Вт и, возможно, апгрейд основной камеры в OnePlus 8T.

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Источники: phonearena, twitter