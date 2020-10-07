Назвали самые популярные смартфоны на рынке

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iPhone 11 безоговорочный лидер и сразу 4 модели Xiaomi попали в народный хит-парад

Ожидаемо второй квартал нынешнего года стал не самым лучшим за историю рынка смартфонов, и производители вынуждены были расписаться в падении продаж и в том, что прибыль от реализации устройств пошла на убыль. Так, по данным ComprarAcciones.com по итогам второй декады 2020 года продажи мобильных устройств составили 294,7 млн и это на 20,4% меньше, чем за аналогичный период прошлого года, когда было продано 370,3 млн единиц.

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Лидерами стали Huawei и Samsung, которые сумели занять 20% доли рынка, поставив на него 54,1 млн и 57,7 млн устройств соответственно. На третьей строчке оказалась Apple, которая контролирует 13,5% рынка и в ее активе 38,3 млн поставленных смартфонов. И надо сказать, что концерн из Купертино стабилен и его потери меньше прочих производителей. Для сравнения в 2019 году отгрузки iPhone составили 38,5 млн.

На четвертой строчке табеля рангов производителей оказалась Xiaomi, доля которой составила 10,2%. Единственным брендом, чьи поставки росли, оказался Realme — на 11%.

Рассказало агентство ComprarAcciones.com и о том, какие смартфоны завоевали наибольшую любовь среди пользователей. И, как оказалось, в топ-10 попали устройства лишь трех брендов: Apple, Xiaomi и Samsung. Пять мест из десятки пришлись на модели iPhone, четыре позиции отхватили устройства Xiaomi, и только одно место досталось Samsung в лице Galaxy A51.

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С приличным отрывом лидирует iPhone 11 и Apple за три месяца удалось продать 37,7 млн единиц этого устройства. На втором месте оказался Samsung Galaxy A51, продажи которого составили 11,4 млн устройств. Замкнул тройку лидеров — Redmi Note 8 с результатом 11 млн гаджетов. В топ-10 также вошли Redmi Note 8 Pro, Redmi 8 и Redmi 8A, iPhone SE 2020, iPhone XR, iPhone 11 Pro и iPhone 11 Pro.

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Источник: gsmarena