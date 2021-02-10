Сяомишный конвейер: информация о 13 новых моделях Xiaomi

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Прошивка MIUI рассказала о будущих новинках Xiaomi, где ряд из них будут щеголять дисплеями с повышенной герцовкой и телеобъективами

Нынешняя Xiaomi — лауреат премии бурная деятельность. Правда, многие скажут, что это больше имитация и компания все чаще откровенно халтурит, особенно по части софта. Она выпускает много одинаковых смартфонов под разными этикетками с глючной прошивкой. И плодить аппараты она не перестанет. Энтузиасты обнаружили в коде прошивки упоминание аж о 13 новых моделях Xiaomi.

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О семи новинках неизвестно практически ничего, кроме кодовых имен: evergo, evergreen, zeus, cupid, psyche, pissarro и pissarropro. А вот об оставшихся шести моделях удалось найти кое-какие подробности о характеристиках. Так, один из аппаратов с кодовым именем Cygnus предложит 90-герцовый дисплей и тройную тыльную камеру. Где в тандеме с 108 Мп датчиком от Samsung будет работать ультраширик и телеобъектив с 5-кратным зумом. Фронталка должна быть врезана в область экрана.

Об аппарате с кодовым именем bestla удалось разузнать, что у него будет 64 Мп датчик Samsung GW3. Этот же модуль в паре с телеобъективом должен получить мобильник divine, который к тому же предложит дисплей с частотой обновления 90 Гц и врезанный в него селфи-модуль.

Смартфон hyacinth удостоится экрана с частотой обновления 120 Гц и тройной камеры с главным датчиком от Samsung на 108 Мп. Аппарат с кодовым именем lepus удостоится 90-герцового дисплея, в который врежут фронталку, а также тройной основной камеры, где ключевой модуль Samsung ISOCELL GN3 на 50 Мп, есть ультраширик и телеобъектив с 5-кратным зумом.

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Смартфон с кодовым названием mercury предложит основную камеру, где помимо ширика и телеобъектива с 5-кратным зумом, предложат основной датчик с технологией биннинга пикселей и, похоже, что речь идет о 108 Мп сенсоре, который выдает 12 Мп фоточки в условиях плохого внешнего освещения.

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Источник: twitter