Не OnePlus 8T единым. Покажут еще пять новинок

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Помимо OnePlus 8T покажут еще несколько новинок. И они должны стать сюрпризом

14 октября состоится презентация флагмана OnePlus 8T. Мы обязательно сделаем материал о ней. И, похоже, не один. Пришло сообщение, что ограничиваться показом только смартфона компания не намерена. В планах анонс еще пяти новых продуктов. И они станут сюрпризом.

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О том, что компания намерена показать россыпь новинок рассказал известный поставщик утечек Ишан Агарвал. Он не стал вдаваться в подробности, что это будут за новинки, но заинтриговал своим заявлением, что «вы не сможете угадать хотя бы одну из них». В одном из последующих твитов он затем написал слово «бас», давая подсказку, что нас ждет релиз какого-то аудиоустройства. Новыми наушниками OnePlus вряд ли нас сможет удивить. Возможно, нас ждет Bluetooth-колонка?

Какие же еще новинки задумала показать компания, достоверно сказать сложно. Можно, конечно, гадать, что покажут смарт-часы, новые наушники OnePlus Buds Z и внешний аккумулятор, но вряд ли в этом случае можно говорить о том, что об их анонсе нельзя догадаться. Ждем презентацию, она все расставит по своим местам.

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А вот с характеристиками OnePlus 8T есть ясность. Флагман удостоился чипа Snapdragon 865, 8/12 Гб оперативной памяти и 128/256 Гб постоянной, сдвоенного аккумулятора емкостью 4500 мАч, быстрой 65-ваттной зарядки, основной камеры 48 Мп + 16 Мп + 2 Мп + 5 Мп, а также фирменной оболочки OxygenOS 11 на основе Android 11. Ценник на OnePlus 8T в Европе должен стартовать с отметки 699 евро.

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Источник: twitter