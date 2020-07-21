Где купить дешевле?

Примеры фотографий на камеру OnePlus Nord

21.07.2020 525 0

OnePlus Nord — это современное прочтение OnePlus X и оружие компании в борьбе с конкурентами за лояльность пользователей. К числу сильных сторон новинки производитель причисляет камеру, называя ее флагманской. Поводом для такого громкого заявления стал тот факт, что тут установили датчик Sony IMX586 на 48 Мп с оптическим стабом. Именно этот модуль стоит в основной камере OnePlus 8.

 

Примеры фотографий на камеру OnePlus Nord – фото 1

 

Как снимает потенциальный хит продаж

 

Правда, аппаратно камера OnePlus Nord не выглядит внушительно, ведь помимо ключевого модуля есть еще ширик на 8 Мп и два практически бестолковых сенсора для макросъемки и анализа глубины. Но все мы знаем, что комплектующие еще ни о чем не говорят. Немаловажен софт и будет интересно посмотреть, как продвинулась с точки зрения ПО компания.

 

Примеры фотографий на камеру OnePlus Nord – фото 2

 

После анонса OnePlus Nord как из рога изобилия посыпятся обзоры на него, где, прежде всего, в фокусе обзорщиков окажется камера. Свои выводы они будут сопровождать исходниками фото, но уже сегодня есть возможность увидеть, как снимает камера смартфона. Ресурс TechDroid на своей странице в Twitter опубликовал фоточки, созданные на OnePlus Nord.

 

Примеры фотографий на камеру OnePlus Nord – фото 3

 

В целом снимки выглядят достойно, демонстрируя хороший уровень по части цветопередачи, детализации и динамическому диапазону в различных сценариях съемки. Конечно же, OnePlus Nord будет уступать по качеству фото признанным камерофонам — там другие сенсоры, другая оптика и софт. Но так может статься, что смартфон станет одним из лучших выборов для поклонников мобильной фотографии в своем ценовом сегменте. Но окончательный вердикт можно будет вынести только после теста камеры смартфона.

 

Примеры фотографий на камеру OnePlus Nord – фото 4

 

Источник: twitter

 

Названа цена OnePlus Nord, и она многих может устроить﻿

 

Теперь мы знаем все: ценник и внешний вид OnePlus Buds были обнародованы до презентации

 

OnePlus Nord будет «укомплектовываться» встроенными приложениями от Google﻿   ﻿

OnePlus Nord OnePlus
Автор: Ирина Кошелева Дата публикации: 21.07.2020

Комментарии

Всего комментариев: 0
Здесь может быть написан ваш комментарий
 

telegram__banner.png
Примеры фотографий на камеру OnePlus Nord