Примеры фотографий на камеру OnePlus Nord

525

OnePlus Nord — это современное прочтение OnePlus X и оружие компании в борьбе с конкурентами за лояльность пользователей. К числу сильных сторон новинки производитель причисляет камеру, называя ее флагманской. Поводом для такого громкого заявления стал тот факт, что тут установили датчик Sony IMX586 на 48 Мп с оптическим стабом. Именно этот модуль стоит в основной камере OnePlus 8.

Как снимает потенциальный хит продаж

Правда, аппаратно камера OnePlus Nord не выглядит внушительно, ведь помимо ключевого модуля есть еще ширик на 8 Мп и два практически бестолковых сенсора для макросъемки и анализа глубины. Но все мы знаем, что комплектующие еще ни о чем не говорят. Немаловажен софт и будет интересно посмотреть, как продвинулась с точки зрения ПО компания.

После анонса OnePlus Nord как из рога изобилия посыпятся обзоры на него, где, прежде всего, в фокусе обзорщиков окажется камера. Свои выводы они будут сопровождать исходниками фото, но уже сегодня есть возможность увидеть, как снимает камера смартфона. Ресурс TechDroid на своей странице в Twitter опубликовал фоточки, созданные на OnePlus Nord.

В целом снимки выглядят достойно, демонстрируя хороший уровень по части цветопередачи, детализации и динамическому диапазону в различных сценариях съемки. Конечно же, OnePlus Nord будет уступать по качеству фото признанным камерофонам — там другие сенсоры, другая оптика и софт. Но так может статься, что смартфон станет одним из лучших выборов для поклонников мобильной фотографии в своем ценовом сегменте. Но окончательный вердикт можно будет вынести только после теста камеры смартфона.

Источник: twitter

Названа цена OnePlus Nord, и она многих может устроить﻿

Теперь мы знаем все: ценник и внешний вид OnePlus Buds были обнародованы до презентации

OnePlus Nord будет «укомплектовываться» встроенными приложениями от Google﻿ ﻿