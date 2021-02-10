Не расслабляйтесь, Xiaomi готовит очередной смартфон с Snapdragon 778G

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У Xiaomi Civi появится продвинутая версия?

Новые смартфоны Xiaomi кажутся скучными, а обилие новинок уже основательно бесит? Если вы в числе тех, кто так думает, то в пику вам компания и не планирует останавливаться. Конвейер работает на полную мощность, словно и нет на рынке дефицита чипов и комплектующих. Уж очень хочется компании выжать максимум выгоды с того, что Huawei сошла с дистанции и Xiaomi стремится взобраться в табеле рангов крупнейших производителей повыше.

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Пришло сообщение, что компания активировала режим «повышенной плодовитости» и готовит к анонсу новинку с чипом Snapdragon 778G. О выходе смартфона поведал известный сетевой информатор Digital Chat Station, который ошибается редко и его прогнозам можно доверять.

По его сведениям, помимо процессора от Qualcomm, новинка предложит 120-герцовый OLED-дисплей разрешением FullHD+ и аккумулятор емкостью 4500 мАч. Когда в комментариях его спросили, получит ли смартфон быструю зарядку на 100 Вт, то он ответил, что здесь она не будет «столь радикальной». Можно строить предположение, что заряжать новинку можно будет на мощности не более 67 Вт.

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С каким именем смартфон дебютирует и частью какой линейки станет, инсайдер не сообщает. Ряд пользователей предположили, что новинка может стать Pro-версией Xiaomi Civi, ставшего чуть усовершенствованной версией XiaoMi 11 Lite NE. Поскольку аппаратную платформу могут оставить прежнюю, то стоит ждать улучшений в разделе камера.

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Источник: cnmo