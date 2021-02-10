Несколько лет мошенники меняли фейковые iPhone на оригинальные. И вот расплата

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Изобретательные китайцы сумели мошенническим способом завладеть $1 млн и все они из кармана Apple. На территории Китая нашлись ребята, которые изрядно поживились на продуманной схеме. Они сдавали в сервисные центры Apple контрафактные iPhone и взамен получали новые. На обмане сотрудников авторизированных центров компании им в итоге и удалось заработать более $1 млн.

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Фактически те модели, которые ушлые китайцы сдавали на замену, не были оригинальными iPhone. Большая часть начинки была изготовлена китайскими умельцами, а также они научились подделывать IMEI и серийные номера, которыми обладали оригинальные айфоны. Они обращались в авторизированные центры с поддельными iPhone с претензиями на их неработоспособность и требовали заменить им дефектные аппараты.

Мастера авторизированных центров не смогли вовремя распознать присутствие контрафактных компонентов внутри. Как следствие — мошенники получали новенькие iPhone, которые в дальнейшем реализовывались на рынке. Мошенническая схема успешно работала более 3-х лет и в 2019 году ее наконец-то раскрыли, а преступники были задержаны.

Следствию понадобилось три года, чтобы доказать виновность организатора. Вчера суд поставил точку в этом деле и признал его виновным в совершении преступления. Его приговорили к 26 месяцам тюремного заключения, которые он уже благополучно отбыл, находясь под стражей.

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Но дышать ему вольно воздухом свободы не удастся. Хоть угроза просидеть за решеткой длительный тюремный срок миновала, то вот возместить материальный ущерб ему все же придется. По решению суда, организатору придется выплатить Apple в возмещение ущерба сумму $987 тысяч.

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Источник: appleinsider