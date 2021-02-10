Замечательный планшет Xiaomi Mi Pad 5: отличная производительность и дизайн всего от 9 328

46

Один из лучших выборов на рынке Android планшетов

Невероятно тонкий планшет с хорошим дизайном, он сразу завоевал популярность по всему миру.

Практически всю поверхность передней панели занимает 11-дюймовый IPS-дисплей с разрешением 2560х1600 пикселей, соотношением сторон 16:10, частотой обновления до 120 Гц, поддержкой цветового пространства DCI-P3, а также Dolby Vision. У планшета высока максимальная яркость (около 500 нит), которая позволяет комфортно пользоваться им в солнечный день и наслаждаться контентом.

По крутым функциям, планшет поддерживает работу с фирменным стилусом Xiaomi Smart Pen, но его придется покупать отдельно. Устройство подключается через Bluetooth через опцию в настройке Stylus&Keyboard.

Xiaomi Pad 5 построен на 8-ядерной платформе Qualcomm Snapdragon 860, планшет просто летает, нет даже микросрезов. Планшет позволяет играть даже в требовательных играх на средних и высоких настройках.

Основной фотомодуль оснащен сенсором 13 Мп с диафрагмальным значением f/2.0. Камера способна записывать видео с разрешением 4K при 30 к/с. Звезд с неба не хватает, но свою функцию выполняет.

Планшет поставляется с адаптером питания мощностью 22,5 Вт. Аккумулятор емкостью 8720 мАч позволит воспользоваться устройством достаточно долгий период времени.

Итак, рецепт удачного планшета прост: за относительно невысокую стоимость, дать пользователям высокопроизводительную платформу Snapdragon, большой красочный экран с поддержкой HDR и Dolby Vision, качественный звук с поддержкой Dolby Atmos, а также хорошую долговременную батарею, которая обеспечит длительное время работы. Заказать данный планшет можно по ссылке:

Xiaomi Mi Pad 5 6/128 ГБ - 9 328 грн.

Это и еще много ТОПовых предложений вы сможете найти в нашем телеграмм-канале Andro-Price Aliexpress:

Andro-Price Aliexpress

Как заказывать посылки из Aliexpress в любой город Украины можно посмотреть в подробной инструкции по этой ссылке:

Как заказывать посылки с Aliexpress

Читайте также: Honor снова может вернуться в Украину