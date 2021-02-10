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Nothing готовит бюджетный хит Phone 2a - Samsung + Apple = Nothing

15.12.2023 77 0

В ОЖИДАНИИ

Компания Nothing, известная своими стильными смартфонами, готовит бюджетную модель Phone 2a – наконец-то нас ожидает визуальный апдейт.

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По данным инсайдера Yogesh Brar, прототип Phone 2a сочетает элементы дизайна предыдущих моделей Nothing и некоторые откосы под старые Samsung – сзади камеры расположены горизонтально по центру, а не сбоку и вертикально как раньше.

Интересный дизайнерский ход, по-моему. Ведь предыдущий Nothing Phone 2 очень похож на первую модель – что немного разочаровало фанатов, ведь сам Карл Пэй насмехался над Samsung и Apple, что визуально они ничего не меняют.

Nothing готовит бюджетный хит Phone 2a - Samsung + Apple = Nothing – фото 1

Остальные подробности пока неизвестны. Но слухи свидетельствуют, что Nothing готовит анонс новинки на MWC 2023. Возможно именно там и представят бюджетный Phone 2a для поклонников бренда.

Источник - X , Gizmochina

Автор: Andrii S. Дата публикации: 15.12.2023
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Nothing готовит бюджетный хит Phone 2a - Samsung + Apple = Nothing