Nothing готовит бюджетный хит Phone 2a - Samsung + Apple = Nothing

77

В ОЖИДАНИИ

Компания Nothing, известная своими стильными смартфонами, готовит бюджетную модель Phone 2a – наконец-то нас ожидает визуальный апдейт.

Нажмите на работу prototype of Nothing 2a.. interesting design choices..



центр punch-hole, horizontally placed dual camera setup in the center...borrows elements from Phone 1 & Phone 2 — Yogesh Brar (@heyitsyogesh) December 15, 2023

﻿

По данным инсайдера Yogesh Brar, прототип Phone 2a сочетает элементы дизайна предыдущих моделей Nothing и некоторые откосы под старые Samsung – сзади камеры расположены горизонтально по центру, а не сбоку и вертикально как раньше.

Интересный дизайнерский ход, по-моему. Ведь предыдущий Nothing Phone 2 очень похож на первую модель – что немного разочаровало фанатов, ведь сам Карл Пэй насмехался над Samsung и Apple, что визуально они ничего не меняют.

Остальные подробности пока неизвестны. Но слухи свидетельствуют, что Nothing готовит анонс новинки на MWC 2023. Возможно именно там и представят бюджетный Phone 2a для поклонников бренда.

Источник - X , Gizmochina