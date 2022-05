Nothing Phone (1): дизайн и дата выхода

617

Прозрачность и креативность

Стартап Nothing, ведомый сооснователем OnePlus Карлом Пеем, намерен выйти на рынок смартфонов. Анонс Nothing Phone (1) состоится летом и по мере его приближения мы будем все больше узнавать о нем. Так, ранее ожидалось, что премьера может состояться 9 июня и намек на эту дату увидели в одном из посланий самого Карла Пея. Но издание Andtoid-PC назвало другую дату выхода Nothing Phone (1).

Со ссылкой на европейского дилера в качестве даты появления смартфона называют 21 июля. Правда, нет ясности, состоится ли презентация смартфона в этот день или же в этот день будет дан старт его продажам. Ожидается, что ценник на Nothing Phone (1) может быть в районе $500 и это будет один из самобытных в плане дизайна смартфонов.

Так, в интервью изданию Wallpaper Карл Пей заявил, что Nothing Phone (1) предложит экстерьер «вывернутый наизнанку». Такой эпитет дизайн заслужил благодаря присутствию прозрачной тыльной крышки, которая откроет взору «внутренности» смартфона. Каркас будет изготовлен из переработанного алюминия и предложат беспроводную зарядку.

Выбор прозрачного корпуса продиктован желанием предложить единый дизайн для всех устройств Nothing. По мнению Карла Пея, одна из проблем большинства компаний — отсутствие единого дизайн-кода и самобытности. Модельный ряд целого ряда компаний выглядит чужеродно и не прослеживается единство стилистики.

Глава компании вновь подтвердил, что аппаратной основой Nothing Phone (1) станет чипсет от Qualcomm и предложат фирменную оболочку NothingOS. По слухам, в активе смартфона будет процессор Snapdragon 778G, 90-герцовый AMOLED-экран, батарейка емкостью 4500 мАч, 8/128 Гб памяти и тройная камера с главным сенсором на 50 Мп.

Источники: allround-pc, businessinsider