Nothing Phone (1) мог засветиться на видео

В подробностях рассмотреть смартфон не удастся

Не секрет, что летом на рынке смартфонов появится еще один игрок — компания Nothing, которой руководит Карл Пей, известный по своей работе в OnePlus. Новинка будет именоваться Nothing Phone (1) и ставка будет сделана на сбалансированность: необычный дизайн, достойная производительность и уникальная прошивка.

В преддверии релиза компания подогревает интерес к новинке и на днях выпустила видео, повествующее о создании Nothing Phone (1). Двое из участников команды Nothing встретились в шведском офисе компании, чтобы обсудить подход к созданию новинок. Например, при создании наушников Nothing Ear (1) они взяли за основу трубку «бабушкиного» телефона, которой придали стильный вид за счет прозрачного корпуса. Идею с прозрачностью решили продолжить в смартфоне, чтобы показать, как органично и продумано связаны между собой различные компоненты. Они вдохновлялись картой метро, чтобы показать богатый внутренний мир Nothing Phone (1).

Но интересен ролик, прежде всего, тем, что там на секунду мелькнул монитор компьютера, на экране которого изображен эскиз смартфона. Есть шанс, что широкой аудитории показали Nothing Phone (1). Лицевая панель оформлена типично для наших дней: тонкие рамки по периметру экрана и врезанную по центру фронталка.

Рассмотреть подробно тыльную панель, не удастся. Но все же видно, что тут предложат прямоугольный блок основной камеры с двумя сенсорами крупной формы. Судя по всему, тыльная крышка прозрачная и видна индукционная катушка для беспроводной зарядки. По слухам, Nothing Phone (1) удостоится чипа Snapdragon 778G, AMOLED-панели диагональю 6,43 дюйма, 8/128 Гб памяти и аккумулятор емкостью 4500 мАч.

