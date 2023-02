Nothing Phone (1) получил Android 13, не прошло и полгода. Хотя стоп, прошло.

59

Nothing Phone (1) получил первое обновление Android

Nothing Phone(1), первый смартфон от бренда Nothing, основанного соучредителем OnePlus Карлом Пеем, выпустил первую открытую бета-версию Nothing OS 1.5 еще в декабре. После короткого периода тестирования компания официально начала выпуск первого стабильного сборника ОС Nothing 1.5 на базе операционной системы Android 13 для пользователей Nothing Phone(1) .

Казалось бы почему компания уделяющая такое огромное внимание софту так долго не выпускала обновления до Android 13? Здесь, по моему мнению, возможны два варианта. Первый это то, что компания настолько придирчиво относится к прошивке, которая так долго тестировала и оптимизировала все для идеальной работы. А второй, и более вероятный, это то, что маленькая компания с небольшим штатом просто не имеет достаточно ресурсов, чтобы быстро разработать софт такого уровня.

Более новая версия программного обеспечения поставляется с исправлением безопасности Android от января 2023 года. Это первый стабильный сборник Nothing OS 1.5, но развертывание может быть ограничено пользователями, которые являются участниками открытого бета-тестирования, а развертывание для всех пользователей должно состояться в ближайшие недели, если не возникнут проблемы и компании требуется время для их решения.

Источник: gizmochina