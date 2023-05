Nothing Phone (1) получил Android 14 Beta - Поспешишь людей насмешишь

Компания Nothing, еще до Google IO, обещала одной из первых представить бета-версию Android 14. Свое обещание они проделали и сразу после начала конференции анонсировала тестовый сборник операционной системы Android 14 для своего смартфона.

Proud to announce that Nothing is one of the first @Android partners to offer access to Android 14 Beta 1 #GoogleIO



Experience it yourself. Здесь вы хотите узнать: https://t.co/5D1dm0F22q pic.twitter.com/7Y1EVk4xNx