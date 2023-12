Nothing Phone (1) получил Nothing OS 2.5 на базе Android 14 + инструкция по установке

98

приветствуем владельцев

Компания Nothing выпустила обновление Nothing OS 2.5 beta на основе Android 14 для своего смартфона Nothing Phone(1). Оно принесет немало новых возможностей, чтобы сделать ваш смартфон еще лучше.

Обновление добавит переработанные страницы настройки главного экрана и блокировки. Появятся новые виджеты, жесты и ярлыки, улучшится стабильность системы и камеры.

Кроме того, пользователи смогут отдельно настроить громкость звонков и уведомлений. А еще – анимация Glyph теперь будет реагировать на NFC.

Чтобы обновиться до новой версии ПО, необходимо загрузить специальный файл настроек с официального форума Nothing или по этой ссылке . После этого в меню телефона появится пункт "Обновиться до бета-версии".

Источник - nothing community