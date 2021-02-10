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Nothing Phone (2) получил бета-версию обновления Nothing OS 2.5 на базе Android 14

11.10.2023 25 0

Android 14 еще на один смартфон

 

Компания Nothing выпустила первую бета-версию обновления Nothing OS 2.5 для своего смартфона Nothing Phone (2). Обновление основано на Android 14 и вносит значительные изменения в интерфейс и возможности операционной системы.

 

Nothing Phone (2)

 

Среди новшеств – обновленный интерфейс виджетов, возможность выводить любимые фото на главный экран и экран блокировки, новый редактор снимков экрана. Также обновлена анимация жеста "назад", добавлена возможность скрывать значки приложений, усовершенствована настройка главного экрана и экрана блокировки.

 

Кроме того, появились новые возможности кстомизации скриншотов, настройка двойного щелчка кнопки блокировки, уникальные обои и другие изменения дизайна в стиле Nothing.

 

Nothing Phone (2)

 

Обновление также включает в себя новшества Android 14, такие как режимы фокусировки, раздельная настройка громкости мелодий и уведомлений, расширенные ярлыки на экране блокировки.

 

Пока что Nothing OS 2.5 доступен в бета-версии только для Nothing Phone (2). Выход финальной версии обновления ожидается для Nothing Phone (2) и Phone (1) в ближайшее время.

 

Источник - 9to5google

Автор: Андрій Ш. Дата публикации: 11.10.2023
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Nothing Phone (2) получил бета-версию обновления Nothing OS 2.5 на базе Android 14